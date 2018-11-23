Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью Штурм
Андрей Разин заявил, что к смерти Евгения Осина косвенно причастна Наталья Штурм. Согласно словам продюсера, в последние дни жизни артист выглядел ослабевшим из-за того, что его постоянно спаивали и травили.
Разин добавляет, что Наталья Штурм виновна не только в ухудшении состояния Осина, но также в публикации указывающих на это улик. На фото отчетливо заметно, как она спаивает покойного певца и даёт лекарства неизвестного происхождения. Вдобавок, медики, контролировавшие состояние Осина и оказывавшие ему медпомощь, могли не быть профессионалами.
Продюсер сообщил, что позаботился о достойных похоронах Осина, известный певец покоится поблизости от его сына. Стоит отметить, что Наталья Штурм порядка года назад предсказывала смерть Осина от злоупотребления алкоголем.
Разин добавляет, что Наталья Штурм виновна не только в ухудшении состояния Осина, но также в публикации указывающих на это улик. На фото отчетливо заметно, как она спаивает покойного певца и даёт лекарства неизвестного происхождения. Вдобавок, медики, контролировавшие состояние Осина и оказывавшие ему медпомощь, могли не быть профессионалами.
Продюсер сообщил, что позаботился о достойных похоронах Осина, известный певец покоится поблизости от его сына. Стоит отметить, что Наталья Штурм порядка года назад предсказывала смерть Осина от злоупотребления алкоголем.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:27