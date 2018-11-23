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Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью Штурм

Андрей Разин заявил, что к смерти Евгения Осина косвенно причастна Наталья Штурм. Согласно словам продюсера, в последние дни жизни артист выглядел ослабевшим из-за того, что его постоянно спаивали и травили.
Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью Штурм

Разин добавляет, что Наталья Штурм виновна не только в ухудшении состояния Осина, но также в публикации указывающих на это улик. На фото отчетливо заметно, как она спаивает покойного певца и даёт лекарства неизвестного происхождения. Вдобавок, медики, контролировавшие состояние Осина и оказывавшие ему медпомощь, могли не быть профессионалами.
Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью Штурм

Продюсер сообщил, что позаботился о достойных похоронах Осина, известный певец покоится поблизости от его сына. Стоит отметить, что Наталья Штурм порядка года назад предсказывала смерть Осина от злоупотребления алкоголем.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:27

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