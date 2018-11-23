Вертолет с пятью туристами на борту пропал в Доминикане





Воздушный транспорт направлялся с курорта Пуэрто Плата в северной части республики в город Ла Романа, размещенный в южной части Доминиканы. Представитель местного Министерства гражданской авиации сообщил журналистам, что уже начаты поисково-спасательные работы, однако пока не удалось добиться успеха. К операции привлекли ВВС Республики.Для поисков отрядили также 2 вертолета скорой медпомощи компании Aeroambulancia, оснащенные приборами ночного видения и поисковыми огнями. Гостиничная группа Lifestyle распространила сообщение о том, что вертолет являлся собственностью частной транспортной компании. В соответствии с предварительными данными, он упал на берегу моря в области поблизости от Ла Романа.