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Вертолет с пятью туристами на борту пропал в Доминикане

Вертолет с пятью туристами на борту пропал в Доминикане. По предварительной версии, он потерпел крушение.
Вертолет с пятью туристами на борту пропал в Доминикане

Воздушный транспорт направлялся с курорта Пуэрто Плата в северной части республики в город Ла Романа, размещенный в южной части Доминиканы. Представитель местного Министерства гражданской авиации сообщил журналистам, что уже начаты поисково-спасательные работы, однако пока не удалось добиться успеха. К операции привлекли ВВС Республики.

Для поисков отрядили также 2 вертолета скорой медпомощи компании Aeroambulancia, оснащенные приборами ночного видения и поисковыми огнями. Гостиничная группа Lifestyle распространила сообщение о том, что вертолет являлся собственностью частной транспортной компании. В соответствии с предварительными данными, он упал на берегу моря в области поблизости от Ла Романа.



 
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Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:48

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