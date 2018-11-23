Учёные: Огромные хищные растения охотились за животными 200 тысяч лет назад





Научные специалисты из США провели анализ ископаемого, которое нашли в Польше. Возраст растения составляет около 200 тысяч лет, оно имеет рост 12 метров, черты рептилии и клювоподобную пасть. Обитать существо могло в лесах, охотясь там на животных.Похож такой гибрид был на огромных размеров двигающийся куст со множеством голов. Ими растение хватало добычу, поедая её. Силу такого гиганта можно сравнить со слоном.Хотя останки сохранились достаточно хорошо, тип организма учёным трудно к чему-либо отнести. Предполагается, что на одном месте гибрид мог оставаться не один год, образуя корневую систему в земле. Дополнительную энергию растение получало, переваривая животный белок.Останки дицинодонтов обнаруживали и в других странах. Их датировка относится к более ранним периодам. Погибнуть растения-хищники могли вместе с другими исчезнувшими видами в ходе природных катаклизмов и колебаний климата.