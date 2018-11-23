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Владелец сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в международный розыск

Собственник сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в интернациональный розыск. Кемеровский облсуд признал обоснованным резолюцию первой инстанции по вопросу заочного ареста пребывающего в Испании Вячеслава Вишневского – экс-гендиректора компании-владельца сгоревшего комплекса.
Владелец сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в международный розыск

Фигуранта обвиняют в даче взятки по уголовному делу о пожаре в торговом центре.

«Постановление Центрального райсуда Кемерова оставить без изменений, апелляционную жалобу со стороны адвоката - без удовлетворения», цитирует судью Надежду Суворову ТАСС.

Назначенный защитник Вишневского в ходатайстве отметила, что считает арест противоправным, поскольку не учитывает возраст и семейное положение фигуранта. Она обратила внимание на имеющееся у её доверителя постоянное место проживания в Томске. Хотя теперь он живет в Мадриде, выезд за границу совершался на законных основаниях. В суде юрист добавила, что у следствия отсутствует подтверждение осведомленности Вишневского о предъявленном ему обвинении, как нет подтверждения того, что его нахождение на территории Испании представляет собой попытку скрыться.

Представитель прокуратуры считает постановление об аресте мотивированным и берущим в расчет все обстоятельства дела. Он подчеркивает, что выводы о попытке скрыться объясняются тяжестью представленного обвинения. По версии следствия, обвиняемый в период 2013-2014 гг. дал взятку в объеме 7 млн рублей главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, её сыну Эдуарду Комкову, а также гендиректору компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Средства использовались в том числе для сокрытия незаконных действий и бездействия в пользу гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» во время реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:44

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