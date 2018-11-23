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Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во Владивосток, так как боится косых взглядов и осуждений жителей города

«Брендовое» семейство реалити-шоу «Дом-2» Рапунцель-Дмитренко боится возвращаться во Владивосток, уверены телезрители проекта.

Не единожды Ольга Рапунцель подчеркивала, что планирует остаться жить в Москве. Длинноволосая красавица даже рассказывала о том, что давно откладывает на квартиру в столице, а телешоу помогает ей в этом деле.

Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во Владивосток, так как боится косых взглядов и осуждений жителей города

Поклонники телешоу убеждены, что только из-за того, что у Ольги и Дмитрия еще нет приличной суммы, чтобы покинуть телепроект, а возвращаться во Владивосток они попросту боятся, парочка и продолжает терпеть унижения не только своих коллег по съемочной площадке, но и руководства шоу.

Все телезрители хорошо помнят, как Дмитренко неоднократно пытался покинуть «Дом-2», собирал все свои вещи и заявлял, что хочет раз и навсегда покончить с жизнью на реалити-шоу. Только вот чуть позже молодой папочка резко менял свое решение.

Зрители телешоу уверены, что это связанно с тем, что семейство Рапунцелей просто понимает, что возвращаться во Владивосток им попросту нельзя. Многие из них хорошо помнят ситуацию, когда Дмитрия избили в его родном городе за то, что он опозорил свои родные края на всю страну.

Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во Владивосток, так как боится косых взглядов и осуждений жителей города

По всей видимости, Ольга и Дмитрий хорошо понимают, что проектная слава будет преследовать их еще очень долго, поэтому возвращаться во Владивосток им запрещено, ведь там парочка уж точно не сможет уберечься от косых взглядов и осуждений со стороны жителей города.

К слову, некоторые поклонники реалити-шоу «Дом-2» подозревают, что Ольгу по-прежнему не воспринимают родители Дмитрия и именно поэтому ребята то и дело передумывают уходить за ворота и продолжают терпеть оскорбления в их адрес.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:41

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