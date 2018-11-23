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В Лондоне презентовано новое поколение Range Rover Evoque 2019 года

Компания Jaguar Land Rover презентовала в Лондоне новое поколение Range Rover Evoque 2019 модельного года. В целом автомобиль сохранил дизайн предшественника.
В Лондоне презентовано новое поколение Range Rover Evoque 2019 года

Вторая генерация Range Rover Evoque построена на совершенно новой платформе РТА, при этом размеры автомобиля остались прежними. Кузов машины стал прочнее на 13 процентов благодаря использованию высокопрочных сплавов. Интерьер пополнился иной передней панелью, модернизированной центральной консолью и продвинутой виртуальной «приборкой», а на месте шайбы селектора трансмиссии появился электронный джойстик.

Новый внедорожник на российском рынке будет предложен с турбированными моторами и дизельными двигателями. В качестве трансмиссии выступит 9-ступенчатый «автомат» ZF. На рынках Европы и США автомобиль Range Rover Evoque появится в гибридной модификации. О стоимости внедорожника в России пока ничего не сообщается, старт продаж запланирован на весну 2019 года.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 12:31

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