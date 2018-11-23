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ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем

ФСО раскрыла причину того, что над Кремлем взлетал вертолет. Речь идёт о воздушной техники модели МИ-8.

ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем


Представителями ФСО было отмечено, что 22 ноября над Кремлем в воздушном пространстве заметили военный вертолет Ми-8, который перевозил груз в сетке. Александр Рясков, являющийся главой центра по связям с прессой, а также общественностью ФСО Российской Федераци, заявил, что в данном случае в штатном режиме проходили специальные учения. По словам Ряскова, на ближайшее будущее запланирован ещё не один этап их проведения.



Новостное издание «Слово и Дело» передаёт, что когда видео с учениями опубликовали в Сети, пользователи начали гадать, что именно в сетке перевозил военный вертолет. В итоге комментаторы сошлись во мнении, что грузом являлись люди.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23

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