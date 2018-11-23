ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем
ФСО раскрыла причину того, что над Кремлем взлетал вертолет. Речь идёт о воздушной техники модели МИ-8.
Представителями ФСО было отмечено, что 22 ноября над Кремлем в воздушном пространстве заметили военный вертолет Ми-8, который перевозил груз в сетке. Александр Рясков, являющийся главой центра по связям с прессой, а также общественностью ФСО Российской Федераци, заявил, что в данном случае в штатном режиме проходили специальные учения. По словам Ряскова, на ближайшее будущее запланирован ещё не один этап их проведения.
Новостное издание «Слово и Дело» передаёт, что когда видео с учениями опубликовали в Сети, пользователи начали гадать, что именно в сетке перевозил военный вертолет. В итоге комментаторы сошлись во мнении, что грузом являлись люди.
Представителями ФСО было отмечено, что 22 ноября над Кремлем в воздушном пространстве заметили военный вертолет Ми-8, который перевозил груз в сетке. Александр Рясков, являющийся главой центра по связям с прессой, а также общественностью ФСО Российской Федераци, заявил, что в данном случае в штатном режиме проходили специальные учения. По словам Ряскова, на ближайшее будущее запланирован ещё не один этап их проведения.
Новостное издание «Слово и Дело» передаёт, что когда видео с учениями опубликовали в Сети, пользователи начали гадать, что именно в сетке перевозил военный вертолет. В итоге комментаторы сошлись во мнении, что грузом являлись люди.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23