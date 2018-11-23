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Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем браке

Известная российская певица Татьяна Буланова за кулисами Концертного зала «Октябрьский» дала интервью, где призналась, что рассматривает вариант третьего брака. Артистка выглядела сногсшибательно и можно было сделать вывод о ее влюбленности.
Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем браке

Татьяна Буланова прожила в браке с Владиславом Радимовым 11 лет, а в 2016 пара развелась. Однако отношения они поддерживают до сих пор и даже живут в одной квартире. И периодически публикуют совместные снимки с общего отдыха. Многие поклонники наедятся, что их кумиры снова воссоединятся.
Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем браке

Известный российский певец Альберт Асадуллин организовал свой концерт на одной из площадок Санкт-Петербурга, куда и была приглашена Татьяна Буланова. За кулисами сцены она рассказала журналистам, что не оставляет мысль о замужестве. К слову, для певицы это будет уже третий брак. Что касается внешнего вида Булановой, то она поразила всех своей красотой. Многие предположили, что женщина открыта к новым отношениям или влюблена.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:14

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