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Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём недуге

Яна Поплавская рассказала подписчикам в Instagram о том, что немного приболела. Четвёртый день она пытается побороть свой недуг, сейчас её здоровье уже пошло на поправку.
Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём недуге

На своей странице в социальной сети Яна Поплавская опубликовала снимок, на котором запечатлён маленький лисёнок. В описании к посту звезда пожелала всем, кто болеет, тепла и бодрого расположения духа, сообщив о том, что сама четвёртый день борется с болезнью, а сейчас пошла на поправку.

В комментариях подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления, оставляя подбадривающие фразы. Публикация Яны Поплавской за короткое время набрала более 2 500 «лайков».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 12:00

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