Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём недуге
Яна Поплавская рассказала подписчикам в Instagram о том, что немного приболела. Четвёртый день она пытается побороть свой недуг, сейчас её здоровье уже пошло на поправку.
На своей странице в социальной сети Яна Поплавская опубликовала снимок, на котором запечатлён маленький лисёнок. В описании к посту звезда пожелала всем, кто болеет, тепла и бодрого расположения духа, сообщив о том, что сама четвёртый день борется с болезнью, а сейчас пошла на поправку.
В комментариях подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления, оставляя подбадривающие фразы. Публикация Яны Поплавской за короткое время набрала более 2 500 «лайков».
На своей странице в социальной сети Яна Поплавская опубликовала снимок, на котором запечатлён маленький лисёнок. В описании к посту звезда пожелала всем, кто болеет, тепла и бодрого расположения духа, сообщив о том, что сама четвёртый день борется с болезнью, а сейчас пошла на поправку.
В комментариях подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления, оставляя подбадривающие фразы. Публикация Яны Поплавской за короткое время набрала более 2 500 «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:00