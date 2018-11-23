Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём недуге

На своей странице в социальной сети Яна Поплавская опубликовала снимок, на котором запечатлён маленький лисёнок. В описании к посту звезда пожелала всем, кто болеет, тепла и бодрого расположения духа, сообщив о том, что сама четвёртый день борется с болезнью, а сейчас пошла на поправку.В комментариях подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления, оставляя подбадривающие фразы. Публикация Яны Поплавской за короткое время набрала более 2 500 «лайков».