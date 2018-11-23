LG зарегистрировала 3 названия для современных складных смартфонов с гибким экраном
Компания LG зарегистрировала 3 названия для современных складных смартфонов с гибким экраном. По данным патентного бюро EUIPO, устройства будут называться Foldi, Flex, Duplex.
Из описания к зарегистрированным торговым маркам следует, что они будут применяться для 9 класса продуктов. Смартфоны также относятся к данному классу. В свою очередь LG необязательно будет выпускать три складывающихся смартфона. Компания в итоге может выбрать одно название. Есть вероятность, что его в данном списке нет. Помимо смартфонов, обладающих гибкими экранами, LG может выпустить на рынок также планшеты, которые выполнены по аналогичной технологии. Поэтому названия, зарегистрированные южнокорейским брендом, могут использоваться в итоге для планшетных устройств. Никакой конкретной информации о смартфонах LG, обладающих гибкими экранами, в настоящее время нет. В данном случае следует дождаться анонса.
Новостным изданием «Dni24» раньше отмечалось, что смартфоны версии Samsung Galaxy S10, получат 5G, а также два вида задних панелей, сделанных из керамики.
Из описания к зарегистрированным торговым маркам следует, что они будут применяться для 9 класса продуктов. Смартфоны также относятся к данному классу. В свою очередь LG необязательно будет выпускать три складывающихся смартфона. Компания в итоге может выбрать одно название. Есть вероятность, что его в данном списке нет. Помимо смартфонов, обладающих гибкими экранами, LG может выпустить на рынок также планшеты, которые выполнены по аналогичной технологии. Поэтому названия, зарегистрированные южнокорейским брендом, могут использоваться в итоге для планшетных устройств. Никакой конкретной информации о смартфонах LG, обладающих гибкими экранами, в настоящее время нет. В данном случае следует дождаться анонса.
Новостным изданием «Dni24» раньше отмечалось, что смартфоны версии Samsung Galaxy S10, получат 5G, а также два вида задних панелей, сделанных из керамики.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:52