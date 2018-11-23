АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

LG зарегистрировала 3 названия для современных складных смартфонов с гибким экраном

Компания LG зарегистрировала 3 названия для современных складных смартфонов с гибким экраном. По данным патентного бюро EUIPO, устройства будут называться Foldi, Flex, Duplex.

LG зарегистрировала 3 названия для современных складных смартфонов с гибким экраном


Из описания к зарегистрированным торговым маркам следует, что они будут применяться для 9 класса продуктов. Смартфоны также относятся к данному классу. В свою очередь LG необязательно будет выпускать три складывающихся смартфона. Компания в итоге может выбрать одно название. Есть вероятность, что его в данном списке нет. Помимо смартфонов, обладающих гибкими экранами, LG может выпустить на рынок также планшеты, которые выполнены по аналогичной технологии. Поэтому названия, зарегистрированные южнокорейским брендом, могут использоваться в итоге для планшетных устройств. Никакой конкретной информации о смартфонах LG, обладающих гибкими экранами, в настоящее время нет. В данном случае следует дождаться анонса.

Новостным изданием «Dni24» раньше отмечалось, что смартфоны версии Samsung Galaxy S10, получат 5G, а также два вида задних панелей, сделанных из керамики.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью
ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем
Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая)
Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем
В школах России могут появиться психологи для
Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём
LG зарегистрировала 3 названия для современных
Вертолет с пятью туристами на борту пропал в
Владелец сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в
Главный нарколог России назвал глинтвейн
Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во
Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС
Составлен ТОП-5 новых устройств для подарков на
Гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал
Кресло покойного Хокинга оказало помощь трем
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили
Филипп Киркоров в Instagram сообщил о закрытии
Американка засняла гуманоида-криптида на своём
Анна Нетребко на концерте случайно бросила букет
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье
Иван Телегин показал в Instagram редкий
Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс
Живший на прожиточный минимум депутат Николай
Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать
Рыбак заснял взрыв ядерного реактора пришельцев в
Ольга Бузова поделилась пикантным фото с Сейшел
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
В США женщина осталась живой после «внутреннего
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку
Просмотреть все новости