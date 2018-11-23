АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС 22 ноября

Исследователь Скотт Уоринг, известный своими публикациями о появлении НЛО, сообщил о появлении неизвестного объекта на записи камер МКС 22 ноября. По его словам, неизвестная конструкция напоминала спутник, но в итоге не был сделан конечный вывод о его происхождении и принадлежности.
Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС 22 ноября

Появление НЛО удалось заметить благодаря ИК-излучению, а также углу падения солнечных лучей. Предположение относительно инфракрасного излучения уфолог сделал по причине окраса снимка и видео в фиолетовый и розовый оттенки. Вдобавок, человеческий глаз оказался не способен воспринимать его, в отличии от камеры.

По прошествии некоторого времени с момента обнаружения НЛО камеры были переключены. Это убедило эксперта в том, насколько далеко от МКС на тот момент располагался спутник. Объединяя все моменты, уфолог выразил убежденность в том, что на кадрах от 22 ноября показан замаскированный космический корабль, принадлежащий инопланетным цивилизациям.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью
ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем
Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая)
Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем
В школах России могут появиться психологи для
Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём
LG зарегистрировала 3 названия для современных
Вертолет с пятью туристами на борту пропал в
Владелец сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в
Главный нарколог России назвал глинтвейн
Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во
Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС
Составлен ТОП-5 новых устройств для подарков на
Гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал
Кресло покойного Хокинга оказало помощь трем
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили
Филипп Киркоров в Instagram сообщил о закрытии
Американка засняла гуманоида-криптида на своём
Анна Нетребко на концерте случайно бросила букет
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье
Иван Телегин показал в Instagram редкий
Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс
Живший на прожиточный минимум депутат Николай
Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать
Рыбак заснял взрыв ядерного реактора пришельцев в
Ольга Бузова поделилась пикантным фото с Сейшел
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
В США женщина осталась живой после «внутреннего
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку
Просмотреть все новости