Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС 22 ноября





Появление НЛО удалось заметить благодаря ИК-излучению, а также углу падения солнечных лучей. Предположение относительно инфракрасного излучения уфолог сделал по причине окраса снимка и видео в фиолетовый и розовый оттенки. Вдобавок, человеческий глаз оказался не способен воспринимать его, в отличии от камеры.По прошествии некоторого времени с момента обнаружения НЛО камеры были переключены. Это убедило эксперта в том, насколько далеко от МКС на тот момент располагался спутник. Объединяя все моменты, уфолог выразил убежденность в том, что на кадрах от 22 ноября показан замаскированный космический корабль, принадлежащий инопланетным цивилизациям.