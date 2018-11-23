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Составлен ТОП-5 новых устройств для подарков на Новый год

Ежедневно на рынке появляется всё больше новых устройств, способных облегчить жизнь пользователей. Специалисты составили ТОП-5 видов техники, подходящей в качестве подарка на Новый год.
Составлен ТОП-5 новых устройств для подарков на Новый год

Небольшой и мощный динамик Sonos One может вести работу по Wi-Fi и отличается качественным звуком. Цена девайса составляет 12-13 тысяч рублей. За счет использования новинки можно организовать весьма шумную вечеринку в начале 2019 года. Смарт-динамик распознаёт ряд голосовых команд, поэтому владелец устройства может установить будильник либо внести указания относительно своего списка покупок.

Еще одним хорошим подарком станет эмпирическая кружка. Этот необычный предмет стал революционным среди своих обыкновенных собратьев. За счет применения специализированного материала можно разогревать содержимое чашки непосредственно на плите, а также пользоваться специальным приложением для контроля температуры. Приобрести такой подарок можно за 5,2 тысячи рублей.

Для тех, кто действительно ценит «умные дома», предлагается смарт-штекер версии WeMo Mini. Он имеет доступ к интернету и позволяет при помощи специального приложения включить либо выключить другую технику. Это устройство подойдет людям, которые забывают о состоянии своих бытовых приборов и беспокоятся о включенном чайнике или утюге. Обойдется устройство в 1,95 тысячи рублей. На четвертой строчке находится Hello video doorbell. Это сервис, добавляемый к дверному звонку. Когда кто-то нажимает клавишу у входа в квартиру, запускается «живой канал» через телефон владельца, посредством которого он может выяснить, кто именно пришел с визитом, поскольку устройство видит лица. Приобрести необычное решение можно за 11,7 тысячи рублей.

Замыкает список клавиатура USB Qwerkywriter S, любимая многими ценителями печатных книг. Устройство стилизовано под пишущую машинку. Во время нажатия на клавишу раздается хлопающий звук, создавая впечатление о работе на раритетном девайсе. Клавиатура не относится к числу дешевой периферии и обойдется приблизительно в 16,25 тысячи рублей.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:30

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