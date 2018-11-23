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Филипп Киркоров в Instagram сообщил о закрытии шоу «Я»

Филипп Киркоров официально заявил в Instagram, что его шоу «Я» закрывается. Режиссёром концертной программы является Франко Драгоне, последними её посмотрели жители Перми.
Филипп Киркоров в Instagram сообщил о закрытии шоу «Я»

Киркоров выразил свою благодарность за работу техническому и творческому коллективам, а также он поблагодарил зрителей за положительные эмоции, которые они дарили на концертах. Стоит отметить, что с шоу «Я» весь коллектив гастролировал по миру в течение трёх лет. По приезду в Москву вся команда певца с новыми силами приступит к генеральной репетиции новой концертной программы «Я+R мое второе Я», премьера которой состоится 25 декабря текущего года.

С новым концертом Филипп Киркоров выступит в спорткомплексе «Олимпийский», для него это шоу станет последним перед завершающим закрытием. По словам короля российской эстрады, всё эти события являются символичными и знаковыми.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:03

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