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Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа

Новые фотографии телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой в пух и прах раскритиковали пользователи Сети.

Не секрет, что после грандиозного сольного шоу в «Crocus City Hall» Ольга улетела на Сейшельские острова, чтобы не только поработать на съемочной площадке «Острова любви», но и немного восстановиться после ежедневных утомительных тренировок.

Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа

Новоиспеченная певица не стала нарушать своих традиций и сразу же по приезду на Сейшелы принялась выкладывать в Сеть свежие фото и Stories, показывая интернет-пользователям, как отдыхает в перерывах между работой на телепроекте.

Перед вылетом на острова Бузова решила распрощаться с длинными локонами, чем порадовала многих фанатов. Самой телезнаменитости также очень нравится ее новая стрижка, впрочем, как оказалось, свой внешний вид певицу все-таки не очень устраивает. Подтверждением этому являются снимки, которые Ольга отредактировала до абсурда.

Считанные часы назад Бузова обнародовала у себя на страничке в Instagram публикацию, которую многие ее поклонники назвали «отвратительной». А все из-за того, что некоторые из них заметили, что фотография была отфотошоплена.

Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа

Сложно не заметить, что на правой руке у Ольги и вовсе отсутствует один палец, а часть своего подбородка певица удлинила. Также читатели обратили внимание на слишком растянутый рот Бузовой, непропорциональный нос и складки под губой, которых попросту нет, несмотря на то, что знаменитость якобы широко улыбается.

«Бузова так и не научилась хорошо пользоваться фотошопом! Что с ноздрей, зубами? Кошмар просто!», «Какой ужас! Оля, у тебя ноздря поплыла!» - пишут пользователи Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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