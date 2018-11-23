Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа

«Бузова так и не научилась хорошо пользоваться фотошопом! Что с ноздрей, зубами? Кошмар просто!», «Какой ужас! Оля, у тебя ноздря поплыла!» - пишут пользователи Сети.







Не секрет, что после грандиозного сольного шоу в «Crocus City Hall» Ольга улетела на Сейшельские острова, чтобы не только поработать на съемочной площадке «Острова любви», но и немного восстановиться после ежедневных утомительных тренировок.Новоиспеченная певица не стала нарушать своих традиций и сразу же по приезду на Сейшелы принялась выкладывать в Сеть свежие фото и Stories, показывая интернет-пользователям, как отдыхает в перерывах между работой на телепроекте.Перед вылетом на острова Бузова решила распрощаться с длинными локонами, чем порадовала многих фанатов. Самой телезнаменитости также очень нравится ее новая стрижка, впрочем, как оказалось, свой внешний вид певицу все-таки не очень устраивает. Подтверждением этому являются снимки, которые Ольга отредактировала до абсурда.Считанные часы назад Бузова обнародовала у себя на страничке в Instagram публикацию, которую многие ее поклонники назвали «отвратительной». А все из-за того, что некоторые из них заметили, что фотография была отфотошоплена.Сложно не заметить, что на правой руке у Ольги и вовсе отсутствует один палец, а часть своего подбородка певица удлинила. Также читатели обратили внимание на слишком растянутый рот Бузовой, непропорциональный нос и складки под губой, которых попросту нет, несмотря на то, что знаменитость якобы широко улыбается.