АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Анна Нетребко на концерте случайно бросила букет цветов в пианиста

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко показала в своем блоге Instagram забавное видео. На кадрах дива разбрасывает цветы и случайно попадает ими в своего аккомпаниатора.
Анна Нетребко на концерте случайно бросила букет цветов в пианиста

Анна Нетребко не так давно поделилась со своими подписчиками в соцсети видеороликом, где на сцене перед полным залом зрителей она не рассчитала свои силы. В руках у нее были охапки цветов и в конце песни, она решила начать кружиться вокруг своей оси и подбрасывать эти цветы. Почти весь букет упал на пианиста, сидящего в тот момент за роялем.

Под постом певица написала: «Когда ты чуть не убил пианиста». Однако Нетребко не растерялась и после окончания музыки обняла «пострадавшего» коллегу.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью
ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем
Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая)
Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем
В школах России могут появиться психологи для
Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём
LG зарегистрировала 3 названия для современных
Вертолет с пятью туристами на борту пропал в
Владелец сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в
Главный нарколог России назвал глинтвейн
Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во
Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС
Составлен ТОП-5 новых устройств для подарков на
Гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал
Кресло покойного Хокинга оказало помощь трем
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили
Филипп Киркоров в Instagram сообщил о закрытии
Американка засняла гуманоида-криптида на своём
Анна Нетребко на концерте случайно бросила букет
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье
Иван Телегин показал в Instagram редкий
Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс
Живший на прожиточный минимум депутат Николай
Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать
Рыбак заснял взрыв ядерного реактора пришельцев в
Ольга Бузова поделилась пикантным фото с Сейшел
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
В США женщина осталась живой после «внутреннего
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку
Просмотреть все новости