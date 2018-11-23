Анна Нетребко на концерте случайно бросила букет цветов в пианиста

Анна Нетребко не так давно поделилась со своими подписчиками в соцсети видеороликом, где на сцене перед полным залом зрителей она не рассчитала свои силы. В руках у нее были охапки цветов и в конце песни, она решила начать кружиться вокруг своей оси и подбрасывать эти цветы. Почти весь букет упал на пианиста, сидящего в тот момент за роялем.Под постом певица написала: «Когда ты чуть не убил пианиста». Однако Нетребко не растерялась и после окончания музыки обняла «пострадавшего» коллегу.