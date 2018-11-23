Кресло покойного Хокинга оказало помощь трем парализованным пациентам
Американские ученые адаптировали технологию, на основе которой работало кресло покойного Стивена Хокинга, для помощи парализованным людям с диагнозом боковой амиотрофический склероз (БАС). Так, компьютерный интерфейс BCI позволил отслеживать движение глаз пациентов.
В исследовании приняли участие три человека с болезнью Хокинга (так обычно называют боковой амиотрофический склероз). Воспользовавшись обычным планшетом Google Nexus 9, посредством Bluetooth ученые смогли наладить контакт между пациентами и внешним миром, подключив их к электронной системе знаменитого кресла Хокинга.
Британского физика Стивена Хокинга БАС поразил, когда ему было всего 23 года. С нуля для него создали специальное кресло, адаптированное под все его нужды, в нем ученый провел большую часть своей жизни. В Лондоне 8 ноября в аукционном доме Christie’s кресло покойного Стивена Хокинга ушло с молотка за 393 000 долларов.
В исследовании приняли участие три человека с болезнью Хокинга (так обычно называют боковой амиотрофический склероз). Воспользовавшись обычным планшетом Google Nexus 9, посредством Bluetooth ученые смогли наладить контакт между пациентами и внешним миром, подключив их к электронной системе знаменитого кресла Хокинга.
Британского физика Стивена Хокинга БАС поразил, когда ему было всего 23 года. С нуля для него создали специальное кресло, адаптированное под все его нужды, в нем ученый провел большую часть своей жизни. В Лондоне 8 ноября в аукционном доме Christie’s кресло покойного Стивена Хокинга ушло с молотка за 393 000 долларов.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:14