Гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал продукцию корпорации Apple
Брайан Мэй, являющийся гитаристом музыкальной культовой группы Queen, раскритиковал продукцию корпорации Apple. Он отметил плохое качество зарядных устройств. Мэй выложил критический пост в Instagram-аккаунте.
Музыкант в соцсети выложил снимок с поломанным зарядным устройством Apple. Под фото Брайан Мэй написал объёмный пост с критикой «яблочных» изделий. По его словам, на приобретение новых проводов уходит много денег. Дело в том, что пользователям Apple приходится с собой везде носить адаптеры, так в данном случае нужно использовать USB-C-разъемы. По словам гитариста, Apple не заботится о пользователях, компания уже давно превратилась в «эгоистичного монстра», желающего продать больше продукции своим клиентам. В свою очередь подписчики разделили чувства музыканта. Они отметили, что у них также возникают проблемы с техникой Apple.
Новостное интернет-издание «Dni24» ранее передавало, что экс-маркетолог известной корпорации Apple рассказал, чего именно не хватает в моделях iPhone.
Музыкант в соцсети выложил снимок с поломанным зарядным устройством Apple. Под фото Брайан Мэй написал объёмный пост с критикой «яблочных» изделий. По его словам, на приобретение новых проводов уходит много денег. Дело в том, что пользователям Apple приходится с собой везде носить адаптеры, так в данном случае нужно использовать USB-C-разъемы. По словам гитариста, Apple не заботится о пользователях, компания уже давно превратилась в «эгоистичного монстра», желающего продать больше продукции своим клиентам. В свою очередь подписчики разделили чувства музыканта. Они отметили, что у них также возникают проблемы с техникой Apple.
Новостное интернет-издание «Dni24» ранее передавало, что экс-маркетолог известной корпорации Apple рассказал, чего именно не хватает в моделях iPhone.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:24