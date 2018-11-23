Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс радовался образу бомжа в клипе «Цвет настроения синий»





Александр Гудков в одном из своих интервью откровенно рассказал о своих впечатлениях по поводу съемок клипа Филиппа Киркорова. По его словам, певец сам обратился к юмористу с просьбой снять видеоролик на эту песню.Проще всего было уговорить известного российского певца Григория Лепса, поскольку ему очень понравилась идея с образом «бомжа» в видеоряде. Гудков вспоминает, что Лепс очень радовался, и ему было смешно от того, что ему приходится «делить» картонную подстилку с «бомжихой». Хотя, возможно, певец и не совсем понимал, что именно происходит в кадре в настоящий момент.