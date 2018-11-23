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Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс радовался образу бомжа в клипе «Цвет настроения синий»

Знаменитый российский телеведущий и шоумен Александр Гудков в интервью рассказал о съемках клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Григорий Лепс практически сразу согласился сыграть роль «бомжа».
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс радовался образу бомжа в клипе «Цвет настроения синий»

Александр Гудков в одном из своих интервью откровенно рассказал о своих впечатлениях по поводу съемок клипа Филиппа Киркорова. По его словам, певец сам обратился к юмористу с просьбой снять видеоролик на эту песню.
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс радовался образу бомжа в клипе «Цвет настроения синий»

Проще всего было уговорить известного российского певца Григория Лепса, поскольку ему очень понравилась идея с образом «бомжа» в видеоряде. Гудков вспоминает, что Лепс очень радовался, и ему было смешно от того, что ему приходится «делить» картонную подстилку с «бомжихой». Хотя, возможно, певец и не совсем понимал, что именно происходит в кадре в настоящий момент.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:39

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