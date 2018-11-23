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Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов

Верховный суд дал разрешение изымать единственное жилье у россиян-банкротов. Коллегия удовлетворила кассационную жалобу по актам нижестоящих судов для квартиры площадью 198 кв. м.
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов

Одно из дел длится в течение почти 10 лет. Суды в 2010-2011 гг. признали факт долгового обязательства на сумму свыше 8 млн рублей, однако ответчик передал квартиру собственной жене в рамках соглашения о разделе имущества, а та подарила её дочери. В итоге суды признали соответствующие сделки недействительными и возвратили спорное жилье ценой порядка 28 млн рублей в единоличную собственность должника. В апреле 2017 года ответчик с долгом уже в 13 млн рублей подал заявление о банкротстве в арбитражный суд. В августе просьба о новом статусе была удовлетворена и началась процедура реализации имущества.

При этом ответчик просил исключить из конкурсной массы квартиры, мотивируя это тем, что она – его единственное жилье. Арбитражный суд Москвы, апелляция, а также кассация приняли его сторону, ссылаясь на позицию конституционного суда, подтвердившего имущественный иммунитет единственной жилплощади по статье 446 Гражданского кодекса РФ. При этом было сделано предписание законодателю о поправке кодекса для определения пределов этого иммунитета на основании принципа соразмерности во время защиты интересов кредитора.

Теперь юристы одной из сторон отмечают, что законодательство допускает взыскания части единственной квартиры, в случаях значительного превышения её площадью необходимых для проживания размеров.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:53

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