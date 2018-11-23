Ольга Бузова поделилась пикантным фото из Сейшел

«Красотка! Невозможно оторваться от тебя!», «Ничего себе..фигурка бомба! Купальник очень красивый», «Ольга, твоей фигуре остается только завидовать! Стройняшка» - продолжают писать фанаты Бузовой под ее с соблазнительным фото.



Ольга не единожды подчеркивала, что уже буквально мечтает обзавестись семьей и детьми, так как она понимает, что «время не стоит на месте». Однако многочисленные поклонники теледивы убеждены, что если Бузова не поменяет свое поведение, то так и будет постоянно отпугивать от себя потенциальных мужчин.Всем известно, что доверие телезнаменитости к мужчинам было подорвано из-за злополучного брака с футболистом Дмитрием Тарасовым, а постоянная ложь и предательство победителя телепроекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева и вовсе «убило» безутешную певицу.Сейчас же, после успешного концерта в «Crocus City Hall» Ольга отправилась на Сейшельские острова, где она планирует не только поработать на съемочной площадке «Дома-2», но и немного отдохнуть и набраться сил перед новыми выступлениями.Прилетев на райское место, Бузова сразу же принялась выкладывать у себя на страничке в Instagram свежие Stories и фотографии, демонстрируя тем самым поклонникам, как проходит её небольшой отпуск.Несколько часов назад Ольга разместила в личном инста-блоге пикантный снимок, который буквально «взорвал» Сеть. Один за другим интернет-пользователи принялись забрасывать знаменитость комплиментами, ведь фигуре Бузовой в ее 32 года могут позавидовать многие 18-летний девушки.