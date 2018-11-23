Иван Телегин показал в Instagram редкий видеоролик с Пелагеей

Хоккеист любит иногда делится снимками Пелагеи в социальной сети, периодически он демонстрирует романтические кадры, на которых запечатлён со своей супругой. Накануне на его странице появилось забавное видео, на нем Иван и Пелагея едут в машине на заднем сиденье, ритмично двигаясь и подпевая под песню группы Queen. Свой пост спортсмен подписал так: «Всем смотреть Богемскую рапсодию и слушать The Queen».В 2017 году у Пелагеи и Ивана Телегина родилась дочь Таисия, однако звёздные родители не показывают свою наследницу, но в некоторых интервью певица с удовольствием рассказывает о воспитании малышки.