Живший на прожиточный минимум депутат Николай Бондаренко завершил эксперимент





Чиновник сообщил, что несколько позже взвесится и выяснит, насколько похудел по результатом такой «диеты». Он подчеркивает, что прожить без потерь для здоровья на соответствующую сумму нельзя. Бондаренко считает, что минимальный объем потребительской корзины должен быть 10 тысяч рублей. Депутат признаётся, что чувствует себя хорошо, однако в обязательном порядке посетит врача, чтобы проверить состояние организма после настолько необычного рациона. Бондаренко отметил, что пока не знает сколько времени ему потребуется для возвращения к привычному режиму питания.Участник эксперимента после его начала сбросил несколько килограммов веса. Медики считают, что такой режим питания вреден, а потерянный вес вернется после смены рациона. Врач-диетолог, обследовавшая Бондаренко во время эксперимента, сообщила, что «бесследно для здоровья подобные диеты не проходят». Началом необычного опыта стала скандально известная дискуссия с Натальей Соколовой, тогда еще министром занятости, миграции и труда Саратовской области. Чиновница заявила, что на 3,5 тысячи рублей в месяц можно прожить. Вскоре после этого её уволили.В течение месяца депутат ел лишь то, что входит в бюджет объемом 3,5 тысячи рублей. Сумма была разделена на 4 части. Каждая из них использовалась для закупки продуктов на неделю. За день участник эксперимента съедал 1 яйцо в виде омлета или яичницы. Альтернативным завтраком выступали овсяная или гречневая каша. На обед употреблялся суп на куриных костях и овощное рагу из моркови, картофеля, капусты и лука. Через день к рациону добавлялось немного курицы. В качестве десерта использовались карамельки и сезонное яблоко. Рыба и мясо оказались депутату не по карману в виду ограниченного бюджета.