Рыбак заснял взрыв ядерного ректора пришельцев в Тихом океане





В Сети появилось видео, сделанное пасмурным утром посреди океана. Как рассказывает автор ролика, он с товарищами ловил рыбу на лодке, когда на горизонте заметил розовое свечение. Рябь была частично скрыта за облаками, поэтому явление мужчины приняли за рассвет.Однако позже присутствующие поняли, что смотрят не на восток, а свечение становилось всё более похожим на "сгусток энергии", как объясняет рыбак. Сразу после появления "ложного солнца" из-под вод океана поднялся некий объект, скрывшийся за облаками.Посмотревшие видео пользователи стали выдвигать свои версии. Кто-то заверил, что перед очевидцами возник корабль-призрак, однако уфологи решили, что в деле замешаны пришельцы из космоса. Так, в Тихом океане может располагаться ядерная лаборатория инопланетян, а взрыв относится к поломке реактора.Поднявшийся из воды корабль также является свидетельством такой версии. Особо заинтересованные исследователи НЛО решили отправиться на место событий, чтобы проверить радиоактивный фон.