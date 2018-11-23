Алексей Панин снимает кино со своей дочерью





Стоит отметить, что съемки его первой ленты «Я вернулся» проходят на территории Саратова. В киноленте были задействованы Владимир Епифанцев, Никита Джигурда и дочь актера Анна. В рамках пресс-конференции Национальной Службы Новостей Алексей Панин рассказал о ряде трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе работы над фильмом. Российский актёр признаётся, что хотя в его послужном списке имеется свыше восьмидесяти ролей в кино, снимать картину для него оказалось довольно тяжело как в физическом, так и в психологическом плане.В свою очередь коллеги Алексея Панина оказывали ему хорошую поддержку. По словам начинающего режиссёра, все актеры снимались в данной ленте абсолютно бесплатно.