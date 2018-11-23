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Алексей Панин снимает кино со своей дочерью

Алексей Панин снимает киноленту со своей дочерью. В данном случае известный российский актёр дебютировал в качестве режиссера.

Алексей Панин снимает кино со своей дочерью


Стоит отметить, что съемки его первой ленты «Я вернулся» проходят на территории Саратова. В киноленте были задействованы Владимир Епифанцев, Никита Джигурда и дочь актера Анна. В рамках пресс-конференции Национальной Службы Новостей Алексей Панин рассказал о ряде трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе работы над фильмом. Российский актёр признаётся, что хотя в его послужном списке имеется свыше восьмидесяти ролей в кино, снимать картину для него оказалось довольно тяжело как в физическом, так и в психологическом плане.



В свою очередь коллеги Алексея Панина оказывали ему хорошую поддержку. По словам начинающего режиссёра, все актеры снимались в данной ленте абсолютно бесплатно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:14

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