Мадонна показала в Instagram снимок со всеми своими детьми

Как известно, 60-летняя Мадонна воспитывает двух биологических детей и четверых приёмных из Малавии. Певица не любит афишировать свою личную жизнь, однако в честь праздника она решила собрать вместе всех своих наследников, которых запечатлела на общем снимке. На опубликованной фотографии поклонники могут увидеть 13-летнего Дэвида, 18-летнего Рокко, 12-летнюю Мерси, 22-летнюю Лурдес, а также 6-летних близнецов Стеллу и Эстер. В описании к снимку певица рассказала, как изменилась её жизнь благодаря детям.Семейная фотография Мадонны вызвала восторг у поклонников, они считают её замечательной мамой. Публикация набрала более 370 тысяч «лайков».