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Мадонна показала в Instagram снимок со всеми своими детьми

На своей странице в Instagram Мадонна показала снимок, на нём запечатлены все её дети. Редкую фотографию звезда продемонстрировала поклонникам в честь Дня благодарения.
Мадонна показала в Instagram снимок со всеми своими детьми

Как известно, 60-летняя Мадонна воспитывает двух биологических детей и четверых приёмных из Малавии. Певица не любит афишировать свою личную жизнь, однако в честь праздника она решила собрать вместе всех своих наследников, которых запечатлела на общем снимке. На опубликованной фотографии поклонники могут увидеть 13-летнего Дэвида, 18-летнего Рокко, 12-летнюю Мерси, 22-летнюю Лурдес, а также 6-летних близнецов Стеллу и Эстер. В описании к снимку певица рассказала, как изменилась её жизнь благодаря детям.

Семейная фотография Мадонны вызвала восторг у поклонников, они считают её замечательной мамой. Публикация набрала более 370 тысяч «лайков».



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:57

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