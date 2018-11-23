АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

В США женщина осталась живой после «внутреннего обезглавливания»

Американка выжила в автомобильной аварии, пережив «внутреннее обезглавливание». Череп жительницы города Сидар-Спрингз в результате автомобильного столкновения полностью отделился от позвоночника, и только своевременная помощь мужа позволила ей выжить.

В США женщина осталась живой после «внутреннего обезглавливания»


По словам супруга пострадавшей, авария произошла прямо на его глазах. Он ждал жену во дворе, когда в автомобиль Лилы Делайн врезалась другая женщина. Он сразу же побежал спасать ее и обнаружил, что его супруга не может ни говорить, ни делать какие-либо движения. Тогда он просто зафиксировал ее голову и стал ожидать приезда скорой помощи.

Хирург Чарльз Гибсон отметил, что у Делайн произошли разрыв и дислокация атланто-затылочного сочленения, соединяющего первый шейный позвонок с затылочной костью. С такими травмами люди обычно погибают на месте происшествия, но действия мужа позволили женщине выжить. Спустя три месяца пострадавшая вернула контроль над своим телом и теперь идет на поправку.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Телегин показал в Instagram редкий
Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс
Живший на прожиточный минимум депутат Николай
Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать
Рыбак заснял взрыв ядерного ректора пришельцев в
Ольга Бузова поделилась пикантным фото из Сейшел
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
В США женщина осталась живой после «внутреннего
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку
Мадонна показала в Instagram снимок со всеми
Клиника в ОАЭ потребовала у семьи умершей
Паулина Андреева не пришла на премьеру сериала
Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных
Ученые нашли во Вселенной «секретный ингредиент»
Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с
В Финляндии у россиянки соцслужбы отобрали
Бари Алибасов отрепетировал свои похороны перед
В резиденции Санта-Клауса жалуются на отсутствие
Учёные: У детей курящих отцов количество
Алла Пугачева пришла на день рождения внучки
Американский пилот рассказал исследователям о
Палеонтологи нашли останки древнего предка
Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на
Геотермальные источники Исландии угрожают всей
Древнейшую апелляцию выставили в музее
Документальный фильм «Лев Яшин – номер один»
Американка выиграла 4 миллиона долларов в лотерею
Звезды Дома-2 Юлия и Тигран Салибековы никак не
Ксения Собчак вышла в свет с очередным кавалером
Просмотреть все новости