В США женщина осталась живой после «внутреннего обезглавливания»





По словам супруга пострадавшей, авария произошла прямо на его глазах. Он ждал жену во дворе, когда в автомобиль Лилы Делайн врезалась другая женщина. Он сразу же побежал спасать ее и обнаружил, что его супруга не может ни говорить, ни делать какие-либо движения. Тогда он просто зафиксировал ее голову и стал ожидать приезда скорой помощи.Хирург Чарльз Гибсон отметил, что у Делайн произошли разрыв и дислокация атланто-затылочного сочленения, соединяющего первый шейный позвонок с затылочной костью. С такими травмами люди обычно погибают на месте происшествия, но действия мужа позволили женщине выжить. Спустя три месяца пострадавшая вернула контроль над своим телом и теперь идет на поправку.