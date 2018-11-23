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Студия Walt Disney представила тизер к ремейку «Короля Льва»

Студия Walt Disney представила тизер к ремейку «Короля Льва». В трейлере показывается момент из самого начала мультфильма, когда обитатели саванны прибегают к скале, чтобы взглянуть на рождение львёнка — наследника короля зверей Муфасы.
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку «Короля Льва»

Наставник малыша - примат Рафики - поднимает львёнка с именем Симба над головой, показывая прибывшим животным. Фоном к трейлеру выступает песня Circle of Life, которая являлась саундтреком для классической версии «Короля Льва», вышедшей на экраны в 1994 году.

Режиссёром новой картины, которая появится летом 2018 года, стал Джон Фавро. Над саундтреками картины, как и в оригинальной версии, вел работу Элтон Джон.



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:00

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