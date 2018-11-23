Паулина Андреева не пришла на премьеру сериала Фёдора Бондарчука

"Кто-то зовёт это фантастикой, но мы называет это комедией. Наш сериал является маленьким вкладом в борьбу с российской коррупцией", - гордо заявил директор ТНТ Роман Петренко.





В Москве состоялся премьерный показ нового проекта Бондарчука, который взял на себя и обязанности актёра. Пришли посмотреть "Год культуры" многие российские звёзды: Гарик Харламов, Тимати, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов и прочие. Однако Андреева по какой-то причине не поддержала возлюбленного в важный для него день.Отсутствие актрисы заставило многих подумать, что пара переживает не лучший период в отношениях, либо у знаменитости попросту появились неотложные дела. Между тем премьерой Бондарчук остался доволен, поскольку его работу оценил даже Владимир Путин.Президент первым ознакомился с сериалом, которым остался доволен. Комедия "Год культуры", снятая ТНТ, рассказывает о богатом чиновнике, которому поручили вывести провинциальный российский ВУЗ в число 100 лучших заведений страны.