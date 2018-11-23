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Клиника в ОАЭ потребовала у семьи умершей россиянки 15 000 000 рублей за её лечение

Клиника в ОАЭ потребовала у семьи 57-летней тамбовской туристки 15 000 000 рублей за её лечение. И это несмотря на то, что она умерла на больничной койке.

Клиника в ОАЭ потребовала у семьи умершей россиянки 15 000 000 рублей за её лечение


Женщина почувствовала себя на пляже плохо. В медицинском учреждении врачами был диагностирован разрыв аорты, а также проведена экстренная операция. Пациентку спасти в итоге не удалось. У неё после оперативного вмешательства отказали почки. В свою очередь гибель российской туристки не помешала медикам выставить ее родным счет, покрываемый стандартной туристической страховкой только на 10%. В консульстве Дубая российские дипломаты проводят переговоры с клиникой. При этом врачи согласились списать часть долга. Представители страховой компании назвали сумму «астрономической», заявив, что ставят под сомнение счет за предоставляемые медицинские услуги.

Клиника в Таиланде в марте прошлого года выставила счет на 3 000 000 рублей семье россиянина, который впал в кому. По словам его жены, в Паттайе в частной клинике пригрозили, что перестанут выдавать пациенту необходимые лекарства в случае неуплаты данной суммы. Вместе с этим россиянина не захотели перевести в более дешевое медучреждение, пока не возвратят долг.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:54

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