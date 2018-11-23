Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных пиратов





Наталья Ветлицкая попросила совета у собственных поклонников, спрашивая как быть в подобной ситуации. Одна из самых крупных мировых музыкальных площадок собирала деньги за скачивание и прослушивание композиций знаменитости. Ей самой коммерсанты совершенно ничего не платили. Артистке дали совет обратиться в службу поддержки и заявить о своей претензии.Вероятно, реакция со стороны руководства площадки последовала незамедлительная, поскольку спустя всего несколько часов песни артистки пропали из доступа. Ветлицкая положительно отметила результаты работы, отметив, что это был не единственный музыкальный ресурс, нарушающий её права. Остальными она дала обещание заняться несколько позднее.