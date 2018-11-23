АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных пиратов

Наталья Ветлицкая рассказала в Instagram о потере денег из-за музыкальных пиратов. Знаменитость отметила, что некая площадка брала деньги за прослушивание и скачивание её песен, однако никаких роялти в её адрес не передавала.
Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных пиратов

Наталья Ветлицкая попросила совета у собственных поклонников, спрашивая как быть в подобной ситуации. Одна из самых крупных мировых музыкальных площадок собирала деньги за скачивание и прослушивание композиций знаменитости. Ей самой коммерсанты совершенно ничего не платили. Артистке дали совет обратиться в службу поддержки и заявить о своей претензии.
Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных пиратов

Вероятно, реакция со стороны руководства площадки последовала незамедлительная, поскольку спустя всего несколько часов песни артистки пропали из доступа. Ветлицкая положительно отметила результаты работы, отметив, что это был не единственный музыкальный ресурс, нарушающий её права. Остальными она дала обещание заняться несколько позднее.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Телегин показал в Instagram редкий
Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс
Живший на прожиточный минимум депутат Николай
Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать
Рыбак заснял взрыв ядерного ректора пришельцев в
Ольга Бузова поделилась пикантным фото из Сейшел
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
В США женщина осталась живой после «внутреннего
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку
Мадонна показала в Instagram снимок со всеми
Клиника в ОАЭ потребовала у семьи умершей
Паулина Андреева не пришла на премьеру сериала
Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных
Ученые нашли во Вселенной «секретный ингредиент»
Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с
В Финляндии у россиянки соцслужбы отобрали
Бари Алибасов отрепетировал свои похороны перед
В резиденции Санта-Клауса жалуются на отсутствие
Учёные: У детей курящих отцов количество
Алла Пугачева пришла на день рождения внучки
Американский пилот рассказал исследователям о
Палеонтологи нашли останки древнего предка
Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на
Геотермальные источники Исландии угрожают всей
Древнейшую апелляцию выставили в музее
Документальный фильм «Лев Яшин – номер один»
Американка выиграла 4 миллиона долларов в лотерею
Звезды Дома-2 Юлия и Тигран Салибековы никак не
Ксения Собчак вышла в свет с очередным кавалером
Просмотреть все новости