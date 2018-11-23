Ученые нашли во Вселенной «секретный ингредиент» жизни





Эксперт отмечает, что протекай процесс образования звезд чуть быстрее, то мы бы имели массивные кластеры, где регулярно происходили бы взрывы сверхновых. В таких условиях планетные системы под воздействием интенсивной радиации были бы «стерилизованы». О существовании жизни на их поверхности не могло бы идти и речи.Звезды противодействуют гравитации благодаря давлению, возникающему вследствие проникновения в газ, из которого были образованы светила, ультрафиолетового и оптического излучений. Тем самым молодые звезды замедляют процесс звездообразования. И чем больше объем газа и пыли, тем медленнее оно происходит.