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Ученые нашли во Вселенной «секретный ингредиент» жизни

Австралийские ученые обнаружили «секретный ингредиент», благодаря которому во Вселенной возможно существование жизни. Этот «ингредиент» или скорее особый природный механизм, по словам доктора Австралийского национального университета Роланда Крокера, замедляет процесс образования звезд.

Ученые нашли во Вселенной «секретный ингредиент» жизни


Эксперт отмечает, что протекай процесс образования звезд чуть быстрее, то мы бы имели массивные кластеры, где регулярно происходили бы взрывы сверхновых. В таких условиях планетные системы под воздействием интенсивной радиации были бы «стерилизованы». О существовании жизни на их поверхности не могло бы идти и речи.

Звезды противодействуют гравитации благодаря давлению, возникающему вследствие проникновения в газ, из которого были образованы светила, ультрафиолетового и оптического излучений. Тем самым молодые звезды замедляют процесс звездообразования. И чем больше объем газа и пыли, тем медленнее оно происходит.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:37

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