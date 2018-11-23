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Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с Фадеевым

Юлия Савичева расторгла свои рабочие отношения с Максимом Фадеевым. Вместе с продюсером она создавала свои хиты «Высоко» и «Прости за любовь», которые впоследствии стали визитной карточкой певицы.
Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с Фадеевым

Исполнительница вышла замуж 4 года назад за композитора Александра Аршинова. Летом 2017-го у них родилась дочь. Вскоре после этого Юлия Савичева возвратилась на сцену. Следом появились сообщения о её намерении завершить работу с продюсером. На текущий момент в официальных группах певицы в соцсетях отсутствует упоминание центра Максима Фадеева, а её пиар-агентом числится Юлия Сажина. Последняя отметила, что вместе с новой командой работает над продвижением Савичевой.

На вопрос о причинах прекращения сотрудничества с Фадеевым, агент дала ответил: «в жизни всякое бывает». По неподтвержденным слухам, распространяющимся в Сети, расторжение договора Юлии Савичевой и Максима Фадеева связано с влиянием супруга исполнительницы, которого, согласно словам коллег певицы, сильно недолюбливали продюсеры.
Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с Фадеевым

Экс-участник коллектива знаменитости рассказал, что возлюбленный приезжал на концерты и говорил, что подобная ей звезда не должна ездить на «не статусном авто», как и летать эконом-классом. Вдобавок, экс-член коллектива Савичевой отметил, что певица получала «очень мало – 15% от гонорара». Под влияние своего мужа знаменитость стала предъявлять новые требования, что не понравилось продюсерам. При этом завершение отношений Фадеева и Савичевой прошло достаточно мирно. Певица поблагодарила продюсера за годы совместной работы, на что последний отметил уникальность экс-подопечной, как певицы, и готовность ей всегда помочь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:24

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