Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с Фадеевым





Исполнительница вышла замуж 4 года назад за композитора Александра Аршинова. Летом 2017-го у них родилась дочь. Вскоре после этого Юлия Савичева возвратилась на сцену. Следом появились сообщения о её намерении завершить работу с продюсером. На текущий момент в официальных группах певицы в соцсетях отсутствует упоминание центра Максима Фадеева, а её пиар-агентом числится Юлия Сажина. Последняя отметила, что вместе с новой командой работает над продвижением Савичевой.На вопрос о причинах прекращения сотрудничества с Фадеевым, агент дала ответил: «в жизни всякое бывает». По неподтвержденным слухам, распространяющимся в Сети, расторжение договора Юлии Савичевой и Максима Фадеева связано с влиянием супруга исполнительницы, которого, согласно словам коллег певицы, сильно недолюбливали продюсеры.Экс-участник коллектива знаменитости рассказал, что возлюбленный приезжал на концерты и говорил, что подобная ей звезда не должна ездить на «не статусном авто», как и летать эконом-классом. Вдобавок, экс-член коллектива Савичевой отметил, что певица получала «очень мало – 15% от гонорара». Под влияние своего мужа знаменитость стала предъявлять новые требования, что не понравилось продюсерам. При этом завершение отношений Фадеева и Савичевой прошло достаточно мирно. Певица поблагодарила продюсера за годы совместной работы, на что последний отметил уникальность экс-подопечной, как певицы, и готовность ей всегда помочь.