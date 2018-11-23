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В Финляндии у россиянки соцслужбы отобрали пятилетнюю дочь

Представители соцслужбы Финляндии забрали у проживающей там россиянки пятилетнюю дочь. Информация передана пресс-службой финского правозащитника Йохана Бекмана.

В Финляндии у россиянки соцслужбы отобрали пятилетнюю дочь


Данный инцидент случился в Котке. В пресс-службе уточнили, что женщина вовремя не получила документы об изъятии ребенка. Она сейчас не может обжаловать в суде данное решение. Россиянка в настоящее время планирует бороться за возвращение своей дочки. Бумаги об изъятии, переданные женщине, не имели оснований для помещения девочки в приемную семью. Однако в бумагах значилось, что эта процедура изъятия была согласована с матерью.

В пресс-службе отметили, что 3 года назад у россиянки забрали девятилетнего сына. Представителями правозащитника уточняется, что оба ребенка являются гражданами Финляндии. Они не имеют российского гражданства. В настоящее время с россиянкой живёт ее одиннадцатилетний сын, имеющий двойное гражданство Финляндии, а также России. Правозащитник отмечает, что россиянка просит власти РФ помочь вернуть дочку.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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