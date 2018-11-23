Бари Алибасов отрепетировал свои похороны перед свадьбой с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов перед свадьбой с Лидией Федосеевой-Шукшиной отрепетировал свои похороны. Приятели продюсера группы «На-На» рассказали, что незадолго до женитьбы он пригласил своих друзей в крематорий, заставив их оплакивать покойного и говорить траурные речи, после чего написал завещание.
В студии программы «Пусть говорят» активно обсуждали свадьбу продюсера и актрисы. По словам приятелей 71-летнего Бари Алибасова, в последнее время он много говорит о смерти, однако они недоумевают, с чем это связано. Многие удивились, когда узнали о том, что Алибасов и Федосеева-Шукшина решили узаконить отношения. Младшая дочь Лидии Николаевны Ольга на передаче отметила, что она не в восторге от выбора матери.
Сам Бари Алибасов ранее рассказывал о том, что они с Федосеевой-Шукшиной уже 20 лет вместе, а их первая брачная ночь состоялась в середине 90-х годов прошлого столетия. С тех пор влюблённые практически не расставались. По словам продюсера, он безумно счастлив, поскольку только с Лидией ему удалось обрести настоящий покой.
В студии программы «Пусть говорят» активно обсуждали свадьбу продюсера и актрисы. По словам приятелей 71-летнего Бари Алибасова, в последнее время он много говорит о смерти, однако они недоумевают, с чем это связано. Многие удивились, когда узнали о том, что Алибасов и Федосеева-Шукшина решили узаконить отношения. Младшая дочь Лидии Николаевны Ольга на передаче отметила, что она не в восторге от выбора матери.
Сам Бари Алибасов ранее рассказывал о том, что они с Федосеевой-Шукшиной уже 20 лет вместе, а их первая брачная ночь состоялась в середине 90-х годов прошлого столетия. С тех пор влюблённые практически не расставались. По словам продюсера, он безумно счастлив, поскольку только с Лидией ему удалось обрести настоящий покой.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:07