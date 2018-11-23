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Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на отношениях с Ольгой Бузовой

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев продолжает встречаться с журналистами и рассказывать о своих отношениях с Ольгой, хотя заявил всем, что намерен скрывать свою личную жизнь.

Денис считает, что большинство людей относятся к нему предвзято, ведь на проекте он был открыт и искренен, так теперь же устав от критики, Лебедев решил не комментировать своих изменения в личной жизни.

Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на отношениях с Ольгой Бузовой

Он только недавно понял, что такое пиар и считает, что к нему это не относится.

Тем более, что сыровар решил оставить Бузову в покое, чтобы не выглядеть «одержимым маньяком», и больше не будет преследовать звезду отечественного шоу-бизнеса.

Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на отношениях с Ольгой Бузовой

Сама Бузова тоже перестала обсуждать свое предполагаемое замужество и переключилась на детей, рассказывая о своих намерениях об удочерении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:33

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