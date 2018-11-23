Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на отношениях с Ольгой Бузовой
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев продолжает встречаться с журналистами и рассказывать о своих отношениях с Ольгой, хотя заявил всем, что намерен скрывать свою личную жизнь.
Денис считает, что большинство людей относятся к нему предвзято, ведь на проекте он был открыт и искренен, так теперь же устав от критики, Лебедев решил не комментировать своих изменения в личной жизни.
Он только недавно понял, что такое пиар и считает, что к нему это не относится.
Тем более, что сыровар решил оставить Бузову в покое, чтобы не выглядеть «одержимым маньяком», и больше не будет преследовать звезду отечественного шоу-бизнеса.
Сама Бузова тоже перестала обсуждать свое предполагаемое замужество и переключилась на детей, рассказывая о своих намерениях об удочерении.
Денис считает, что большинство людей относятся к нему предвзято, ведь на проекте он был открыт и искренен, так теперь же устав от критики, Лебедев решил не комментировать своих изменения в личной жизни.
Он только недавно понял, что такое пиар и считает, что к нему это не относится.
Тем более, что сыровар решил оставить Бузову в покое, чтобы не выглядеть «одержимым маньяком», и больше не будет преследовать звезду отечественного шоу-бизнеса.
Сама Бузова тоже перестала обсуждать свое предполагаемое замужество и переключилась на детей, рассказывая о своих намерениях об удочерении.