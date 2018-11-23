Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на отношениях с Ольгой Бузовой





Денис считает, что большинство людей относятся к нему предвзято, ведь на проекте он был открыт и искренен, так теперь же устав от критики, Лебедев решил не комментировать своих изменения в личной жизни.Он только недавно понял, что такое пиар и считает, что к нему это не относится.Тем более, что сыровар решил оставить Бузову в покое, чтобы не выглядеть «одержимым маньяком», и больше не будет преследовать звезду отечественного шоу-бизнеса.Сама Бузова тоже перестала обсуждать свое предполагаемое замужество и переключилась на детей, рассказывая о своих намерениях об удочерении.