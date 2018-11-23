Учёные: У детей курящих отцов количество сперматозоидов на 51 процент меньше





Часть мужчин из группы добровольцев курили, а другие не злоупотребляли этой пагубной привычкой. Специалисты изучили их биологический материал на качество сперматозоидов. В результате научной работы было установлено, что у молодых людей, отцы которых увлекались курением, концентрация сперматозоидов была ниже на 41 процент и меньше мужских половых клеток на 51 процент.Причину понижения количества сперматозоидов у детей курящих отцов специалисты пока не могут объяснить, поскольку для этого необходимо значительно больше наблюдений. Ранее эксперты доказали, что курение отцов связано с короткой репродуктивной жизнью у дочерей.