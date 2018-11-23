АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Учёные: У детей курящих отцов количество сперматозоидов на 51 процент меньше

Учёные в недавнем исследовании установили, что у детей, чьи отцы курят, количество сперматозоидов на 51 процент меньше. К таким выводам эксперты пришли, изучив данные 104 представителей мужского пола в возрастной категории от 17 до 20 лет.
Учёные: У детей курящих отцов количество сперматозоидов на 51 процент меньше

Часть мужчин из группы добровольцев курили, а другие не злоупотребляли этой пагубной привычкой. Специалисты изучили их биологический материал на качество сперматозоидов. В результате научной работы было установлено, что у молодых людей, отцы которых увлекались курением, концентрация сперматозоидов была ниже на 41 процент и меньше мужских половых клеток на 51 процент.

Причину понижения количества сперматозоидов у детей курящих отцов специалисты пока не могут объяснить, поскольку для этого необходимо значительно больше наблюдений. Ранее эксперты доказали, что курение отцов связано с короткой репродуктивной жизнью у дочерей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Телегин показал в Instagram редкий
Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс
Живший на прожиточный минимум депутат Николай
Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать
Рыбак заснял взрыв ядерного ректора пришельцев в
Ольга Бузова поделилась пикантным фото из Сейшел
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
В США женщина осталась живой после «внутреннего
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку
Мадонна показала в Instagram снимок со всеми
Клиника в ОАЭ потребовала у семьи умершей
Паулина Андреева не пришла на премьеру сериала
Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных
Ученые нашли во Вселенной «секретный ингредиент»
Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с
В Финляндии у россиянки соцслужбы отобрали
Бари Алибасов отрепетировал свои похороны перед
В резиденции Санта-Клауса жалуются на отсутствие
Учёные: У детей курящих отцов количество
Алла Пугачева пришла на день рождения внучки
Американский пилот рассказал исследователям о
Палеонтологи нашли останки древнего предка
Денис Лебедев ответил на обвинения в пиаре на
Геотермальные источники Исландии угрожают всей
Древнейшую апелляцию выставили в музее
Документальный фильм «Лев Яшин – номер один»
Американка выиграла 4 миллиона долларов в лотерею
Звезды Дома-2 Юлия и Тигран Салибековы никак не
Ксения Собчак вышла в свет с очередным кавалером
Просмотреть все новости