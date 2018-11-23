Американский пилот рассказал исследователям о встрече с НЛО





Для создания фильма «Неопознанное» Стивен Гир, возглавлявший исследовательский проект, на протяжении нескольких лет собирал доказательства очевидцев, которые видели НЛО. Бывший пилот ВВС США признался, что во время полёта над Германией он лично встретил инопланетный корабль. По словам мужчины, во время полёта над рекой Рейн на большой высоте в 10 часов утра он заметил НЛО и сообщил капитану. Они попытались догнать объект, однако его скорость была намного быстрее, и он исчез из поля зрения.О том, что происходило в небе, лётчику убедительно советовали никому не рассказывать. Стоит отметить, что военные пилоты перемещались на истребителе-перехватчике F-104, его максимальная скорость составляет 2 255 км/час, это воздушное судно установило множество мировых рекордов.