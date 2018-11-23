Ксения Собчак вышла в свет с очередным кавалером
Журналист и светская львица Ксения Собчак накануне выложила новое интригующее фото в Instagram.
А особенно заинтриговал подписчиков комментарий, который девушка оставила к посту.
Бывшего претендента на выборы на пост Президента России сопровождал молодой человек по имени Андрей Артемов. Многочисленные подписчики тут же подметили, что с новым кавалером Ксения смотрится не очень привлекательно.
А многие напрямую сказали, что этот Андрюша в подметки Максиму Виторгану не годится, и поинтересовались, почему она не с мужем.
Были такие, кто по достоинству оценил ироничный юмор Собчак.
Как обычно обсуждался наряд девушки, ее бижутерия, макияж и улыбка.
А особенно заинтриговал подписчиков комментарий, который девушка оставила к посту.
«Ксения Собчак со спутником»», - подписывает она публикацию.
Бывшего претендента на выборы на пост Президента России сопровождал молодой человек по имени Андрей Артемов. Многочисленные подписчики тут же подметили, что с новым кавалером Ксения смотрится не очень привлекательно.
А многие напрямую сказали, что этот Андрюша в подметки Максиму Виторгану не годится, и поинтересовались, почему она не с мужем.
Были такие, кто по достоинству оценил ироничный юмор Собчак.
«Хороший способ проучить глупых куриц», - пишут фанаты Ксении, но заявляют, что всё-таки скучают по снимкам вместе с Максимом и Платоном.
Как обычно обсуждался наряд девушки, ее бижутерия, макияж и улыбка.