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Ксения Собчак вышла в свет с очередным кавалером

Журналист и светская львица Ксения Собчак накануне выложила новое интригующее фото в Instagram.

А особенно заинтриговал подписчиков комментарий, который девушка оставила к посту.

Ксения Собчак вышла в свет с очередным кавалером

«Ксения Собчак со спутником»», - подписывает она публикацию.

Бывшего претендента на выборы на пост Президента России сопровождал молодой человек по имени Андрей Артемов. Многочисленные подписчики тут же подметили, что с новым кавалером Ксения смотрится не очень привлекательно.

А многие напрямую сказали, что этот Андрюша в подметки Максиму Виторгану не годится, и поинтересовались, почему она не с мужем.

Были такие, кто по достоинству оценил ироничный юмор Собчак.

«Хороший способ проучить глупых куриц», - пишут фанаты Ксении, но заявляют, что всё-таки скучают по снимкам вместе с Максимом и Платоном.

Как обычно обсуждался наряд девушки, ее бижутерия, макияж и улыбка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:34

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