Ксения Собчак вышла в свет с очередным кавалером

«Ксения Собчак со спутником»», - подписывает она публикацию.

«Хороший способ проучить глупых куриц», - пишут фанаты Ксении, но заявляют, что всё-таки скучают по снимкам вместе с Максимом и Платоном.

А особенно заинтриговал подписчиков комментарий, который девушка оставила к посту.Бывшего претендента на выборы на пост Президента России сопровождал молодой человек по имени Андрей Артемов. Многочисленные подписчики тут же подметили, что с новым кавалером Ксения смотрится не очень привлекательно.А многие напрямую сказали, что этот Андрюша в подметки Максиму Виторгану не годится, и поинтересовались, почему она не с мужем.Были такие, кто по достоинству оценил ироничный юмор Собчак.Как обычно обсуждался наряд девушки, ее бижутерия, макияж и улыбка.