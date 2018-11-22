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Чистая прибыль МКБ по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла на 14,2%

Чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла в сумме на 14,2% против результатов 2017. В отчетности МКБ указано, что итоговый показатель составил 18,355 млрд рублей, пишет 1prime.ru

До налогообложения за вышеуказанный период прибыль МКБ подскочила на 15,3%, остановившись на отметке в 24 млрд рублей. На 15,9% возрос чистый процентный доход кредитной организации, достигая 36,593 млрд. Операционная прибыль банка показала увеличение на 12,4%, составляя 37,246 млрд.
Чистая прибыль МКБ по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла на 14,2%

По данным на 30 сентября 2018, активы МКБ возросли до 1,949 трлн против 1,888 трлн, наблюдавшихся 31 декабря прошлого года. На ту же дату обязательства банка остановились на уровне 1,765 трлн рублей, пока в конце 2017 года сумма была равна 1,711 трлн.

По состоянию на 1 октября 2018, согласно предоставляемым БИР Аналитик данным, МКБ размещался на седьмой строчке среди банков России по размеру активов, составивших 2,06 трлн рублей. В РФ предоставлением услуг частным и корпоративным клиентам МКБ занимается с 1992 года.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 21:13

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