Ученые установили взаимосвязь между размером пениса и длиной пальцев





В процессе исследования ученые измерили размеры пальцев у 144 представителей сильного пола, а также параметры мужских достоинств. После проведения всех необходимых замеров специалисты установили вышеописанную закономерность. По словам Саймона Коуэлла, который является автором данной научной работы, уровень тестостерона еще в утробе матери контролирует длину полового органа у мальчика и влияет на окончательный размер пениса.Ранее греческие специалисты проводили подобное исследование в военно-морской больнице, расположенной в Афинах. Тогда ученые заявили, что размер пениса пропорционален длине указательного пальца. Но тогда никто не выявил взаимосвязи с безымянным пальцем.