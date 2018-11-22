Ученые установили взаимосвязь между размером пениса и длиной пальцев
В зарубежном научном издании южнокорейские ученые публиковали информацию о том, что удалось установить новую взаимосвязь между размером пениса и длиной пальцев. Оказалось, что у мужчин, которые имеют одинаковую длину указательного и безымянного пальцев, размер полового органа больше, чем у других.
В процессе исследования ученые измерили размеры пальцев у 144 представителей сильного пола, а также параметры мужских достоинств. После проведения всех необходимых замеров специалисты установили вышеописанную закономерность. По словам Саймона Коуэлла, который является автором данной научной работы, уровень тестостерона еще в утробе матери контролирует длину полового органа у мальчика и влияет на окончательный размер пениса.
Ранее греческие специалисты проводили подобное исследование в военно-морской больнице, расположенной в Афинах. Тогда ученые заявили, что размер пениса пропорционален длине указательного пальца. Но тогда никто не выявил взаимосвязи с безымянным пальцем.
В процессе исследования ученые измерили размеры пальцев у 144 представителей сильного пола, а также параметры мужских достоинств. После проведения всех необходимых замеров специалисты установили вышеописанную закономерность. По словам Саймона Коуэлла, который является автором данной научной работы, уровень тестостерона еще в утробе матери контролирует длину полового органа у мальчика и влияет на окончательный размер пениса.
Ранее греческие специалисты проводили подобное исследование в военно-морской больнице, расположенной в Афинах. Тогда ученые заявили, что размер пениса пропорционален длине указательного пальца. Но тогда никто не выявил взаимосвязи с безымянным пальцем.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:30