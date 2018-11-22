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В Англию вернулся потерянный 150 лет назад портрет Чарльза Диккенса

В Англию возвратился потерянный 150 лет назад портрет Чарльза Диккенса. Полотно обнаружили в 2017 году во время проведения обычной распродажи. Картина находилась в коробке вместе со старым приемником, латунной табличкой, а также металлической фигуркой лобстера.
В Англию вернулся потерянный 150 лет назад портрет Чарльза Диккенса

Как сообщают зарубежные СМИ, потрет был обильно покрыт плесенью, поэтому рассмотреть, кто именно на нем показан, оказалось практически невозможно. Покупатель заплатил за картину в местной валюте сумму эквивалентную $34. Идентифицировать находку помог арт-дилер Филип Моулд. В соответствии с его словами, покупатель продал раму от картины и намеревался выбросить полотно, однако затем обнаружил в интернете, что человек на портрете имеет сходство с Диккенсом. После этого он обратился к Моулду. Последний установил, что автором картины является Маргарет Гиллис. Эта британская художница писала портрет с самого британского классика, когда тому был 31 год.

В то время Диккенс лишь зарабатывал свою популярность и вел работу над «Рождественской песнью в прозе». Предположительно, в ЮАР картина была отвезена одним из шуринов Гиллис, иммигрировавшем в африканскую страну. Начиная с 22 ноября картину можно будет оценить в личной галерее арт-дилера. Филип Моулд предложил приобрести картину Музею Чарльза Диккенса в Лондоне и просит за неё $230 тысяч. Музей уже начал кампанию для сбора средств.



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:30

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