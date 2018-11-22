Знаменитый повар-мем Нусрет Гекче покормил Кадырова с ножа
Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный как герой популярного мема «Salt Bae», в стенах своего фирменного ресторана угостил мясом с ножа Рамзана Кадырова. Видео подачи стейка было опубликовано в YouTube.
Стоит отметить, что Гекче владеет рядом ресторанов в Соединённых Штатах, ОАЭ, Катаре, Турции. Прославился он за счёт своего экстравагантного способа солить пищу. Он рассыпает соль при помощи локтя. Данный способ в итоге попал на видео, которое стало вирусным, превратив в мем турецкого повара. В его рестораны, которые открыты по всему миру, теперь ходят звезды. На опубликованном в интернете видео, Гекче сыпет специи на стейк в фирменной своей манере, а потом насаживает на нож кусок мяса и кормит в итоге с него Рамзана Кадырова.
Новостной портал «Dni24» раньше сообщал, что недавно две британские сестры отпраздновали 102-й день рождения. Своё долголетие близняшки объясняют тем, что пьют крепкий алкоголь, а также едят много рыбы.
Стоит отметить, что Гекче владеет рядом ресторанов в Соединённых Штатах, ОАЭ, Катаре, Турции. Прославился он за счёт своего экстравагантного способа солить пищу. Он рассыпает соль при помощи локтя. Данный способ в итоге попал на видео, которое стало вирусным, превратив в мем турецкого повара. В его рестораны, которые открыты по всему миру, теперь ходят звезды. На опубликованном в интернете видео, Гекче сыпет специи на стейк в фирменной своей манере, а потом насаживает на нож кусок мяса и кормит в итоге с него Рамзана Кадырова.
Новостной портал «Dni24» раньше сообщал, что недавно две британские сестры отпраздновали 102-й день рождения. Своё долголетие близняшки объясняют тем, что пьют крепкий алкоголь, а также едят много рыбы.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30