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Знаменитый повар-мем Нусрет Гекче покормил Кадырова с ножа

Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный как герой популярного мема «Salt Bae», в стенах своего фирменного ресторана угостил мясом с ножа Рамзана Кадырова. Видео подачи стейка было опубликовано в YouTube.

Знаменитый повар-мем Нусрет Гекче покормил Кадырова с ножа


Стоит отметить, что Гекче владеет рядом ресторанов в Соединённых Штатах, ОАЭ, Катаре, Турции. Прославился он за счёт своего экстравагантного способа солить пищу. Он рассыпает соль при помощи локтя. Данный способ в итоге попал на видео, которое стало вирусным, превратив в мем турецкого повара. В его рестораны, которые открыты по всему миру, теперь ходят звезды. На опубликованном в интернете видео, Гекче сыпет специи на стейк в фирменной своей манере, а потом насаживает на нож кусок мяса и кормит в итоге с него Рамзана Кадырова.

Новостной портал «Dni24» раньше сообщал, что недавно две британские сестры отпраздновали 102-й день рождения. Своё долголетие близняшки объясняют тем, что пьют крепкий алкоголь, а также едят много рыбы.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30

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