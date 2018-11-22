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МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автономеров

МВД предложило отменить госпошлину за предоставление автономеров. Причиной этого указывается переход соответствующих функций к частным организациям, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автономеров

В начале августа президент РФ Владимир Путин утвердил закон, разрешающий проводить регистрацию новых авто без посещения ГИБДД. Закон даст покупателям новых транспортных средств возможность регистрировать их и получать номерные знаки непосредственно в автосалоне. Документ вступит в правовую силу в 2019 году. Ключевое нововведение затронуло покупателей новых авто у официальных дилеров. Теперь им не нужно отправляться в ГИБДД, чтобы поставить транспорт на учет. Вдобавок, подразделение ГИБДД станет назначать исключительно номер, тогда как знаки владелец авто станет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут добавлены в реестр, а граничные тарифы разработает ФАС.

В соответствии со словами Волк, сведения касательно присвоенного за период госрегистрации авто номере указываются в предоставляемом свидетельстве. За выдачу уже определена соответствующая пошлина. Сейчас обложение в пользу государства за предоставление номеров, включая случаи замены утраченных либо пришедших в негодность, составляет 2 тысячи рублей. За регистрационные знаки для мотоциклов, прицепов, тракторов, дорожно-строительных и прочих самоходные машин — 1,5 тысячи рублей.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:24

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