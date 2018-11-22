Соловьев: «Невзоровым овладели мелкие бесы»





В свою очередь, Невзоров в прямом эфире одной из столичных радиостанций отметил, что зрители YouTube не стали бы смотреть на Соловьева, так как у них есть свобода выбора. Он считает, что телеведущий «вообразил себя журналистом», хотя на самом деле он хороший актер.В ответ на эти обвинения Владимир Соловьев сказал, что таким образом Александр Невзоров хотел «сгладить свою глупость». Дело в том, что коллега заявлял, что в Санкт-Петербурге было сорвано выступление телеведущего. Но на самом деле, к Соловьеву пришло около 1600 человек, а мероприятие транслировалось в YouTube.По мнению Соловьева, его оппоненту следует разобраться со своими «мелкими бесами», влияющими на его умственные способности и умение анализировать ситуацию. Как отметил телеведущий, вместо того, чтобы извиниться, экс-депутат Госдумы придумал о нем «какую-то историю».