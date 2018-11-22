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Соловьев: «Невзоровым овладели мелкие бесы»

Известный ведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что его коллегой - Александром Невзоровым, «овладели мелкие бесы». По признанию телеведущего, он «не уважает этого человека».

Соловьев: «Невзоровым овладели мелкие бесы»


В свою очередь, Невзоров в прямом эфире одной из столичных радиостанций отметил, что зрители YouTube не стали бы смотреть на Соловьева, так как у них есть свобода выбора. Он считает, что телеведущий «вообразил себя журналистом», хотя на самом деле он хороший актер.

В ответ на эти обвинения Владимир Соловьев сказал, что таким образом Александр Невзоров хотел «сгладить свою глупость». Дело в том, что коллега заявлял, что в Санкт-Петербурге было сорвано выступление телеведущего. Но на самом деле, к Соловьеву пришло около 1600 человек, а мероприятие транслировалось в YouTube.

По мнению Соловьева, его оппоненту следует разобраться со своими «мелкими бесами», влияющими на его умственные способности и умение анализировать ситуацию. Как отметил телеведущий, вместо того, чтобы извиниться, экс-депутат Госдумы придумал о нем «какую-то историю».



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:19

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