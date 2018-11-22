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Chery возобновил продажи Tiggo 3 в России после запрета Росстандарта

Компания Chery возобновила реализацию Tiggo 3 на авторынке России после запрета со стороны Росстандарта. Теперь россиянам доступна китайская версия модели, сборка которой проходила на главном заводе марки в КНР.
Chery возобновил продажи Tiggo 3 в России после запрета Росстандарта

Стоимость осталась прежней и колеблется в границах 859,9-969,9 тысячи рублей в зависимости от модификации. Комплектаций также осталось 3: Comfort, Luxury, Luxury Plus. В качестве трансмиссии доступны МКПП, вариатор CVT, а под капотом находится бензиновый безнаддувный двигатель на 1,6 л.

Ранее Росстандарт запретил реализацию Chery Tiggo 3, которые собирались на площадке в Черкесске, по причине несоответствия сертификации стекол, а также неудовлетворительного качества связи с оператором посредством модуля «ЭРА-ГЛОНАСС». В пресс-центре бренда на это ответили заявлением о проверке всех запчастей и компонентов, используемых при производстве авто. Подчеркивалось, что все они в обязательном порядке проходят сертификацию по установленным нормативам. Проблемы с «ЭРА-ГЛОНАСС» обещали устранить в кратчайшие сроки.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:02

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