В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на школы в России
В ФСБ рассказали про готовившуюся серию нападений на общеобразовательные школы непосредственно после керченской трагедии. Об этом заявил Сергей Егоров, являющийся представителем силового ведомства.
Егоров отметил, что керченская трагедия дала в итоге всплеск других инцидентов. В октябре, например, был предотвращен целый ряд планированных нападений на школы. По его словам в настоящее время очень сложная ситуация. При этом требуется совершенствовать законодательство, касающееся безопасности российских образовательных учреждений. Сергей Егоров заявил, что ФСБ не связывает происходящие в школах РФ нападения с международным терроризмом. Стоит напомнить, что в Керчи 17 октября студент колледжа устроил взрыв, а также стрельбу в учебном заведении. Тогда погибло двадцать человек. Около полусотни людей получили ранения.
Ранее новостным изданием «Dni24» сообщалось, что на территории Москвы в районе Кунцево стрельбой закончилось дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на улице Академика Павлова.
Егоров отметил, что керченская трагедия дала в итоге всплеск других инцидентов. В октябре, например, был предотвращен целый ряд планированных нападений на школы. По его словам в настоящее время очень сложная ситуация. При этом требуется совершенствовать законодательство, касающееся безопасности российских образовательных учреждений. Сергей Егоров заявил, что ФСБ не связывает происходящие в школах РФ нападения с международным терроризмом. Стоит напомнить, что в Керчи 17 октября студент колледжа устроил взрыв, а также стрельбу в учебном заведении. Тогда погибло двадцать человек. Около полусотни людей получили ранения.
Ранее новостным изданием «Dni24» сообщалось, что на территории Москвы в районе Кунцево стрельбой закончилось дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на улице Академика Павлова.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:59