Фанаты назвали гуляющего по Екатеринбургу Лазарева обычным прохожим

В своем Instagram Лазарев поделился своими впечатлениями от пешей прогулки по зимнему Екатеринбургу, прикрепив снимок, сделанный тогда же. В день выступления певца он смог найти немного времени для того, чтобы насладиться погодой на улице при -12ºC. Результатом стал настоящий восторг, хоть холод и пробирал до костей, а волосы покрылись инеем.Прогулка артиста по Уралу привлекла внимание фанатов, бросившихся обсуждать наряд Сергея Лазарева. Осеннее пальто и серая шапка сделали его совершенно ничем не отличающимся от других прохожих. Как заметил один из комментаторов, певец в таком наряде напоминал больше «простого парня Сережку». Кроме того, звезда получила дружеский совет – одеваться по погоде, так как в такой мороз можно легко простыть.