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Фанаты назвали гуляющего по Екатеринбургу Лазарева обычным прохожим

Сергей Лазарев предстал перед своими фанатами совсем в ином виде, опубликовав снимок с прогулки по Екатеринбургу в Instagram. В свою очередь поклонники творчества артиста удивились его резкому перевоплощению и окрестили звезду «простым парнем».

Фанаты назвали гуляющего по Екатеринбургу Лазарева обычным прохожим


В своем Instagram Лазарев поделился своими впечатлениями от пешей прогулки по зимнему Екатеринбургу, прикрепив снимок, сделанный тогда же. В день выступления певца он смог найти немного времени для того, чтобы насладиться погодой на улице при -12ºC. Результатом стал настоящий восторг, хоть холод и пробирал до костей, а волосы покрылись инеем.

Прогулка артиста по Уралу привлекла внимание фанатов, бросившихся обсуждать наряд Сергея Лазарева. Осеннее пальто и серая шапка сделали его совершенно ничем не отличающимся от других прохожих. Как заметил один из комментаторов, певец в таком наряде напоминал больше «простого парня Сережку». Кроме того, звезда получила дружеский совет – одеваться по погоде, так как в такой мороз можно легко простыть.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:45

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