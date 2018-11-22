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Видео с храпящей Ольгой Бузовой взорвало Instagram

Instagram взорвал видеоролик, где во сне храпит уставшая после концерта Ольга Бузова.

Тяжёлый и напряженный рабочий график певицы известен всем. Девушка не только работает ведущей на телепроекте "Дом-2", но и дает концерты, записывает клипы и песни, а также успевает репетировать по ночам.

Видео с храпящей Ольгой Бузовой взорвало Instagram

А в прошедшие выходные в Москве всё-таки состоялось грандиозное шоу под названием "Принимай меня".

Понятно, что такой плотный график вымотает не только хрупкую девушку, но и опытного спортсмена. Но то, что подруга выставит не в самом красивом цвете уставшую Ольгу, не ожидали ни сама Бузова, ни ее многочисленные фанаты.

В машине Ольги Десятовской, которая является подругой Бузовой, певица после концерта уснула. А позже лучшая подружка на всю страну продемонстрировала, как знаменитость прямо в машине довольно громко храпит.

Видео с храпящей Ольгой Бузовой взорвало Instagram

Разумеется, хейтеры вцепились в эту историю и сразу же сравнили Бузову с пьяным мужиком. Досталось и Десятковской, которую назвали предательницей и подметили, что настоящие друзья так поступать не могут.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:42

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