Видео с храпящей Ольгой Бузовой взорвало Instagram





Тяжёлый и напряженный рабочий график певицы известен всем. Девушка не только работает ведущей на телепроекте "Дом-2", но и дает концерты, записывает клипы и песни, а также успевает репетировать по ночам.А в прошедшие выходные в Москве всё-таки состоялось грандиозное шоу под названием "Принимай меня".Понятно, что такой плотный график вымотает не только хрупкую девушку, но и опытного спортсмена. Но то, что подруга выставит не в самом красивом цвете уставшую Ольгу, не ожидали ни сама Бузова, ни ее многочисленные фанаты.В машине Ольги Десятовской, которая является подругой Бузовой, певица после концерта уснула. А позже лучшая подружка на всю страну продемонстрировала, как знаменитость прямо в машине довольно громко храпит.Разумеется, хейтеры вцепились в эту историю и сразу же сравнили Бузову с пьяным мужиком. Досталось и Десятковской, которую назвали предательницей и подметили, что настоящие друзья так поступать не могут.