Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина показала фанатам в Instagram новую стрижку
Дарья Клюкина в своем аккаунте Instagram обнародовала видео, на котором предстала перед поклонниками в новом образе. Победительница шоу «Холостяк» решила сменить имидж и подстригла свои волосы.
Звезда в посте сообщила, что в детстве ее мама не разрешала ей стричься коротко. Модель даже никогда не окрашивала свои волосы. Однако сейчас Дарья Клюкина решила поэкспериментировать. На опубликованном видео знаменитость говорит, что может все же не надо стричь волосы, но парикмахер был неумолим. Спустя какое-то время победительница шоу «Холостяк» предстает пред поклонниками в новом образе. За пять часов ролик собрал более 883 тысяч одобрительных лайков и свыше 4,5 тысяч комментариев. В целом новая стрижка понравилась фанатам, только немного сомнений вызвала челка. По их мнению, она совсем ей не идет.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что звезда “Игры престолов” Натали Дормер рассталась с Энтони Бирном после 11-ти лет отношений.
Звезда в посте сообщила, что в детстве ее мама не разрешала ей стричься коротко. Модель даже никогда не окрашивала свои волосы. Однако сейчас Дарья Клюкина решила поэкспериментировать. На опубликованном видео знаменитость говорит, что может все же не надо стричь волосы, но парикмахер был неумолим. Спустя какое-то время победительница шоу «Холостяк» предстает пред поклонниками в новом образе. За пять часов ролик собрал более 883 тысяч одобрительных лайков и свыше 4,5 тысяч комментариев. В целом новая стрижка понравилась фанатам, только немного сомнений вызвала челка. По их мнению, она совсем ей не идет.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что звезда “Игры престолов” Натали Дормер рассталась с Энтони Бирном после 11-ти лет отношений.