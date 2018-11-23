Ученые: Мозг пятимесячного младенца способен распознать языковую рекурсию





Ученые использовали метод ЭЭГ, который помогает отследить активность головного мозга у детей. В эксперименте приняли участие младенцы, которые не страдали глухотой и не сталкивались с неврологическими проблемами, а их родители должны были говорить на немецком языке. Опыт состоял из двух частей. В первой дети слушали «текст» из одной конструкции, прерывающейся 5 короткими звуками частотой не более 1500 Герц. Вторая часть была усложнена тем, что им пришлось распознавать звуки «текста» с двойной конструкцией. Чтобы понять, реагирует ли ребенок на разницу в звуках, эксперты проверили негативность рассогласования (изменение электрической активности нейронов). Когда рекурсия была нарушена, то у младенца можно было увидеть данную активность.Для получения чистого результата ученые использовали именно звуковые «слова», чтобы не было привязки к языковому развитию индивида. В результате, авторы эксперимента могут с уверенностью заявить, что рекурсия является лингвистической универсалией, поскольку ребенок, не умеющий говорить смог распознать «ошибку» в конструкции «предложения».