АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Ученые: Мозг пятимесячного младенца способен распознать языковую рекурсию

Немецкие ученые из Института человеческой когнитологии и науки о мозге во главе с Клаудией Маннел провели эксперимент среди 38 младенцев и выяснили, что мозг пятимесячного ребенка может понять языковую рекурсию. Данная способность может быть врожденной или развиться на первых месяцах жизни.
Ученые: Мозг пятимесячного младенца способен распознать языковую рекурсию

Ученые использовали метод ЭЭГ, который помогает отследить активность головного мозга у детей. В эксперименте приняли участие младенцы, которые не страдали глухотой и не сталкивались с неврологическими проблемами, а их родители должны были говорить на немецком языке. Опыт состоял из двух частей. В первой дети слушали «текст» из одной конструкции, прерывающейся 5 короткими звуками частотой не более 1500 Герц. Вторая часть была усложнена тем, что им пришлось распознавать звуки «текста» с двойной конструкцией. Чтобы понять, реагирует ли ребенок на разницу в звуках, эксперты проверили негативность рассогласования (изменение электрической активности нейронов). Когда рекурсия была нарушена, то у младенца можно было увидеть данную активность.

Для получения чистого результата ученые использовали именно звуковые «слова», чтобы не было привязки к языковому развитию индивида. В результате, авторы эксперимента могут с уверенностью заявить, что рекурсия является лингвистической универсалией, поскольку ребенок, не умеющий говорить смог распознать «ошибку» в конструкции «предложения».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Мозг пятимесячного младенца способен
В Сети появились кадры зимних испытаний версии
Блогеры отреагировали на заявление депутата Елены
Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги
Минивэн Suzuki Ertiga следующего поколения будет
Эксперт: Человек может потерять сознание за рулем
Ученые установили взаимосвязь между размером
Российская армия попала в тройку сильнейших во
В Англию вернулся потерянный 150 лет назад
Мозг президента Кеннеди похитил его брат
Знаменитый повар-мем Нусрет Гекче покормил
Чистая прибыль МКБ по МСФО за девять месяцев 2018
На Первом канале отец звезды «Дома-2» Кристины
В Израиле нашли мозаику с сюжетами из Ветхого
Корчевникова удивила правда о внебрачном сыне
Эвелина Блёданс удивила поклонников новым цветом
Агата Муцениеце в Instagram поздравила маму Павла
Татьяна Котова назвала шесть важных фактов о себе
Египетские археологи нашли имя архитектора
Нестандартная модель Юлия Рыбакова поделилась
МВД предложило отменить госпошлину за выдачу
Соловьев: «Невзоровым овладели мелкие бесы»
Рената Литвинова в платье с экстремальным
Фанаты не смогли найти Веру Брежневу на семейном
Chery возобновил продажи Tiggo 3 в России после
Ученые рассказали, почему центробежная сила не
В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений
Русский князь Александр Невский станет героем
Ученик Аллы Духовой победил в конкурсе «World of
Фанаты назвали гуляющего по Екатеринбургу
Просмотреть все новости